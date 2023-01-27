Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı ''somut adım'' çağrısı

Ebu Sinine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalbinde baki olduğunu vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerine "bu tür saldırıların yapıldığı ülkelerdeki büyükelçilerini çekmeleri" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamıdır, ona düşmanlık eden, alemlerin Rabbi'ne düşmanlık eder. Kur'an-ı Kerim'i yakan bazı kimseler, ondan önce kendilerini yakıyorlar." ifadesini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim'i yakmak, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığın apaçık göstergesidir." diyen Ebu Sinine, geçmişte olduğu gibi bugün de özellikle İslam'a saldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze, İslam düşmanları hala Müslümanlarla, İslam'la ve Nebi ile savaş halindeler. Bazen Peygamberimize saldırıyorlar bazen de Kur'an-ı Kerim'e."

- KUR'AN-I KERİM'İN SAHİFELERİNİ YAKABİLİRLER ONU KORUYAN KALPLERİ DEĞİL



Ebu Sinine, Kur'an-ı Kerim'in korunduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim; Allah'ın sözü, Müslümanların anayasasıdır ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Onun sahifelerini yaksalar bile Kur'an-ı Kerim'i içinde toplayan ve koruyan kalpleri yakamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Müslümanların kalbindedir. Eğer Müslüman ülkelere bakarsanız, yüzbinlerce hafız görürsünüz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, o değişmez, tahrif edilemez. Müslümanların kalplerinde ve dillerinde ebedi kalacaktır. Bunun en büyük delili de Müslümanların namazlarında onu ezbere okumasıdır."

- "BU SALDIRILAR DEMOKRASİ DEĞİL, MÜSLÜMANLARA KARŞI KİN VE DÜŞMANLIKTIR"



Ebu Sinine ayrıca İsveç, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerin, aşırılık yanlısı bağnaz kişilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarına izin vermesini kınadı.

Saldırıların demokrasiyle alakası olmadığını vurgulayan Ebu Sinine, "Maalesef bu Kur'an-ı Kerim'i yakan insanlar, ülkelerinden resmi izin aldılar. Bunlar bağnaz insanlar ve ne yazık ki bazı hükümetler bu tür saldırılara demokrasi adı altında izin veriyor. Ancak bu demokrasi değil, yeryüzündeki tüm Müslümanlara karşı kin ve düşmanlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Sinine, saldırıların kutsal kitaba zarar veremeyeceğine işaret ederek, "Biz onlara Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalbinde, namazlarında, dualarında ebedi kalacağını söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim, insanın Rabbi ile olan bağıdır ve insan ancak onu okuyarak Allah'ın huzuruna çıkar." dedi.

- ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE "BÜYÜKELÇİLERİNİ ÇEKMELERİ" ÇAĞRISI



Ebu Sinine, kutsala yapılan saldırılara karşı Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi'nin sessizliğini kınadı ve onlardan bir faydanın gelmeyeceğini söyledi.

Müslüman ülkelere hitaben Ebu Sinine, "Arap ve İslam ülkeleri, bu tür saldırıların yapıldığı ülkelerdeki büyükelçi ve üst düzey yetkililerini çekme gibi sahada pratik adımlar atmalı. Arap ve İslam ülkeleri kınamakla yetiniyor ancak onlardan beklenen düşmanlık seviyesinde adımlar atmaktır." ifadelerini kullandı.