Mescid-i Aksa yanarken, Siyonistler böyle eğlendi

11 Mayıs 2021 Salı 00:51 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 00:54

Mazlum Filistin halkına saldırılarını her geçen gün artırtan işgalci İsrail güçleri durmak bilmiyor. İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı yangın yerine çevirirken, bölgeye yasa dışı olarak yerleşen Yahudiler ise o anların videolarını çekerek sevinç gösterileri sergiledi.

İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ



Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

9'U ÇOCUK 20 KİŞİ ŞEHİT OLDU



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

Onlarca aile Gazze'deki Beyt Hanun ve Endonezya hastanelerine akın ederek hayatlarını kaybeden yakınlarını teşhis etmeye çalıştı. Beyt Hanun Hastanesi'nde 2 çocuğunu kaybeden bir kadının hıçkırıklar içinde ağladığı görüldü.

Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 65 kişinin yaralandığı bilgisi geçilmiş ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına dair bilgi verilmemişti.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.