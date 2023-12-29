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Dünya

Mescid-i Aksa'da her cuma aynı zulüm! İsrail askerleri gaz fişekleriyle müdahale ediyor

Mescid-i Aksa'da 12. kritik cuma.... Cuma namazı öncesi bölgede gerginlik yaşanıyor. İsrail askerleri Filistinlilere gaz fişekleriyle müdahale ediyor.

29 Aralık 2023 Cuma 12:26 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da her cuma aynı zulüm! İsrail askerleri gaz fişekleriyle müdahale ediyor
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 12. Cuma... Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalarını sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye müdahale ediyor.

Hiçbir eylem ve karşı çıkma olmadığı halde İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde yürüyenlere bile müdahale ediyor.

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