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Dünya

Mescid-i Aksa'da tam 35 bin Müslüman... Soykırımcı İsrail engel olamadı!

İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslümanın, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu bildirildi.

AA12 Mart 2024 Salı 02:03 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da tam 35 bin Müslüman... Soykırımcı İsrail engel olamadı!
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatılan haberde, ramazanın ilk gününde İsrailli güçlerin gençleri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırmadığına vurgu yapıldı.

35 BİN KİŞİ MESCİD-İ AKSA'DA SAF TUTTU

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.

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