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Dünya

Mescid-i Aksa'dan kovulan gezeteciden Netanyahu’ya destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

IHA27.12.2019  11:38 - Güncelleme: 27.12.2019  11:38
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, Likud partisi içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya destek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu’ya desteğini ileten Suud, tüm İsrail halkından Netanyahu’ya oy vermelerini istedi. Gazeteci Suud’a teşekkür eden Netanyahu, partisi Likud içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerini kazandı.
Öte yandan gazeteci Suud, Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmişti. Filistinliler, gazeteci Suud’u Mescid-i Aksa’nın avlusundan kovmuştu.

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