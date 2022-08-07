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  • ''Mescid-i Aksa'ya planlanan baskının durdurulması için Mısır, Katar ve BM ile görüşüyoruz''
Dünya

''Mescid-i Aksa'ya planlanan baskının durdurulması için Mısır, Katar ve BM ile görüşüyoruz''

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarını engellemek için bölgesel ve uluslararası düzeyde temaslarda bulunduklarını bildirdi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 07:13 - Güncelleme:
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yapılacak baskını engellemek için diplomatik anlamda çaba sarf ettiklerini belirtti.

Heniyye, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ile temasta olduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla Filistin halkını hedef aldığını da hatırlatan Heniyye, "olayların kontrolden çıkmadan devreye girilmesi" konusunda uyarıda bulundu.

Fanatik Yahudiler, "Süleyman Mabedi'nin yıkılış yıldönümü" dolayısıyla bugün Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulunuyor.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

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