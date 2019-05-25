Mescid'i Aksa'da Ramazan zulmü
İsrail, Ayrım Duvarı’yla çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engelledi. Abluka altındaki Gazze’de seyahat özgürlüğü olmayan Filistinliler namaz kılmak için girmek istedikleri kutsal şehre alınmadı.
İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü. Filistinliler, terörist İsrail’in çıkardığı tüm zorluk ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa’ya akın etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. İsrail’in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs’e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir’in sokaklarından Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa’nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.
UTANÇ DUVARI ENGELİ
Mescid-i Aksa’nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs’ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi ellerindeki ağır silahlarla hazır bekledi. Siyonist İsrail güçleri, bazı Filistinlilere ‘güvenlik nedenleri’ bahanesiyle Kudüs’e geçiş izni vermedi. İsrail, Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze’den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermedi. İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria’nın dışına çıkamamış oldu. Öte yandan Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den beri İsrail işgali altında tutuluyor.
Türkiye’den Filistin’e 10 milyon dolar yardım
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017’de imzalanan Hibe Anlaşması kapsamında, Türkiye’nin tahsis ettiği 10 milyon dolar tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümünün 24 Mayıs’ta Filistin Devleti’ne verildiğini bildirdi. Söz konusu taahhüdün yerine getirilmesiyle, Filistin Devleti ile dayanışma içinde, kardeş Filistin halkının zorlu ekonomik koşullarının ramazan ayı sırasında hafifletilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada “Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistin’in refahına katkıda bulunmaya devam edecektir” denildi.
İsrail’de hükümet çıkmaza girdi
İsrail meclisindeki 5 sağ parti, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğinde azınlık hükümeti kurulmasını kararlaştırdı. Mecliste temsil edilen 5 sağ partinin yetkilileri, Batı Kudüs’te koalisyon hükümeti kurulmasını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilen ve Liberman’ın lideri olduğu sağcı İsrail Evimiz Partisi katılmadı. Görüşmeye katılan ve 120 sandalyeli mecliste 60 milletvekili sayısı bulunan sağ partiler, koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamaları nedeniyle Netanyahu’nun başbakanlığında azınlık hükümeti kurulmasına karar verdi. Söz konusu 5 parti, görüşmeye katılmayan ve Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasanın meclisten geçmemesi halinde koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklayan Liberman’a azınlık hükümetine dışardan destek vermesi çağrısı yaptı. Sağ partilerden yapılan çağrıya yazılı açıklamayla cevap veren Liberman’ın partisi, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasanın meclisten geçmemesi halinde hükümete dışarıdan destek vermeyeceğini duyurdu. Liberman’ın geri adım atmaması durumunda azınlık hükümeti ihtimali çıkmaza girecek.
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