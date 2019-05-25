Mescid'i Aksa'da Ramazan zulmü

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü. Filistinliler, terörist İsrail’in çıkardığı tüm zorluk ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa’ya akın etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. İsrail’in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs’e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir’in sokaklarından Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa’nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

UTANÇ DUVARI ENGELİ

Mescid-i Aksa’nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs’ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi ellerindeki ağır silahlarla hazır bekledi. Siyonist İsrail güçleri, bazı Filistinlilere ‘güvenlik nedenleri’ bahanesiyle Kudüs’e geçiş izni vermedi. İsrail, Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze’den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermedi. İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria’nın dışına çıkamamış oldu. Öte yandan Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Türkiye’den Filistin’e 10 milyon dolar yardım