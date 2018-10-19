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Met ve Brooklyn Müzesi Kaşıkçı olayı nedeniyle Ortadoğu sanatı programlarında Suudi Arabistan'ın parasını kullanmayacak

Amerikalı ekonomi kanalı Fox Business, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansından basın sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

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Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin  belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta yapılacak FII  konferansından desteğini çeken son basın kuruluşu Fox Business oldu.
 
"Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen etkinliğin tek Amerikalı medya  sponsor olarak kalan Fox Business’ın da çekilme kararı alması, konferansın iptal  edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi.  
 
New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve  Bloomberg konferanstan desteğini çeken diğer basın kuruluşları arasında yer  almıştı.  
 
Çekilme kararı, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasının ardından geldi 
 
Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen yayın çizgisiyle öne  çıkan Fox Business’ın sponsorluğunu çekme kararını, ABD Hazine Bakanı Steven  Mnuchin’in konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından alması dikkati  çekti.  
 
Mnuchin Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Az  önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya  geldim ve Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamaya  karar verdim.” ifadelerini kullanmıştı.   
 
İş dünyası konferanstan desteğini daha önce çekmişti  
 
Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa  katılmaktan vazgeçtiklerini bu hafta içinde açıklayan diğer isimler arasında,  ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie  Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman,  Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer da  yer aldı.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da "Çöldeki  Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu  seyahatini iptal etmişti.  
 
Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara  Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve  Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee  konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

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