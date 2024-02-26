Meta, dezenformasyonla mücadele için ekip kuruyor

Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta, dezenformasyonla mücadele için harekete geçti. Meta, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zekanın kötüye kullanılmasını önlemek ve dezenformasyonla mücadele amacıyla ekip kuracağını duyurdu. Meta'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Başkanı Marco Pancini yaptığı açıklamada, "Seçimler yaklaşırken potansiyel tehditleri tespit etmek ve önlemleri gerçek zamanlı olarak uygulamaya koymak için bir Seçim Operasyon Merkezini devreye sokacağız" dedi. Pancini, şirketin istihbarat, veri bilimi, mühendislik, araştırma, içerik politikası ve hukuk ekiplerinden uzmanların yanlış bilgilendirme, algı operasyonları ve yapay zekanın kötü amaçlı kullanımına karşı mücadeleye odaklanacağını söyledi. Meta'nın şu anda Avrupa Birliği genelinde 22 dili kapsayan 26 bağımsız bilgi denetleme kuruluşuyla çalıştığını belirten Pancini, şirketin Bulgaristan, Fransa ve Slovakya'da da üç yeni kurumla ortaklık yapacağını ifade etti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA KARARI



Saniyeler içinde metin, resim ve video oluşturabilen yapay zekanın, seçimlere müdahale gibi olumsuz etkisi dünya genelinde endişeleri arttırmıştı. Meta, Microsoft, OpenAI ve farklı 17 teknoloji şirketi, dünya çapında bu yıl düzenlenecek seçimlere yanıltıcı yapay zeka içeriği ile müdahale edilmesini önlemek amacıyla birlikte çalışma kararı almıştı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran'da yapılacak.