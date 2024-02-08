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Dünya

Meta ve TikTok'un AB'ye dava açtığı'' iddia edildi

Meta ve TikTok'un sosyal medyadaki içerikleri denetlemeyi amaçlayan 'Dijital Pazarlar Yasasının' uygulanmasını finanse eden bir vergi nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtığı öne sürüldü.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Meta ve TikTok'un AB'ye dava açtığı'' iddia edildi
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Politico internet sitesinin haberine göre, Instagram ve Facebook sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, yasa kapsamında "bazı şirketlerin hiçbir şey ödememesi ve diğerlerinin toplam maliyetin orantısız miktarını ödemek zorunda bırakılması nedeniyle verginin adil olmadığını" savunarak, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içindeki Genel Mahkeme nezdinde şikayette bulundu.

TikTok da AB Komisyonu'nun, şirketlerin katkı paylarını hesaplama yönteminin "kusurlu" olduğunu savunarak dava açtı.

- "POZİSYONUMUZU MAHKEMEDE SAVUNACAĞIZ"

AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke, şirketlerin AB'ye açtığı davaya ilişkin "Kararımız ve metodolojimiz sağlamdır. Pozisyonumuzu mahkemede savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon, Instagram, Facebook, TikTok ve Youtube gibi sosyal medya platformlarının "yasa dışı ve zararlı içerikleri" nasıl engellediğini denetlemeye yönelik 2024 yılı için yaklaşık 45 milyon avro bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamış, söz konusu miktarın her yıl şirketlerden finanse edileceğini belirtmişti.

AB, şirket başına düşen maliyeti gösteren kararı da kamuyla paylaşmadı.

Meta, söz konusu karar kapsamında 2024 yılı için 11 milyon avro ödemesi gerektiğini duyururken, TikTok ise ödemesi gereken tutarı açıklamadı.

"Dijital Pazarlar Yasası" uyarınca büyük sosyal medya platformları ve arama motorları uygulamanın maliyetini kar oranları çerçevesinde paylaşarak ödeyecek.

Buna göre şirketler, AB Komisyonu'na yıllık karlarının en fazla yüzde 0,05'i kadar katkı payı ödemek zorunda kalıyor.

  • Meta
  • TikTok
  • dava

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