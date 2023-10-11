İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7355
  • EURO
    29,4476
  • ALTIN
    1668.53
  • BIST100
    8373.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meydan okudular: PKK'ya karşı yeniden ayaklanmaya hazırız
Dünya

Meydan okudular: PKK'ya karşı yeniden ayaklanmaya hazırız

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri, ara verdikleri ayaklanmayı yeniden başlatmak için hazır olduklarını belirtti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Meydan okudular: PKK'ya karşı yeniden ayaklanmaya hazırız
ABONE OL

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medya hesabından yeni ayaklanmaya hazır olduklarını duyurdu.

"Arap aşiretlerinin ateşi geliyor, yer bizim ve sahada hesap sorulacak" başlıklı paylaşımda Hafıl, ayaklanmalara, Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile yapılan görüşmelerden dolayı ara verdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer alan Arap aşireti gençlerine ayrılma çağrısını yapan Hafıl, "Örgüt, gelecek günlerde Arap aşiretlerinin ateş püsküren öfkesini görecek. Zafere kadar bütün cepheler yanacak. Örgütün burada yeri yok." ifadelerini kullandı.

- ARAP AŞİRETLERİ İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül arasında örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucunda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

  • Deyrizor
  • Arap aşiretleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.