Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 149. gününe girdi.

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre, Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Moore, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Moore, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Moore, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olmadığına dair iddialara değinen Moore, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar

07:00 İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.

05:00 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

03:30 ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bir Rus oligarka ait yatta yapılan aramalarda Faberge yumurtası bulunduğunu açıkladı.

03:00 Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

02:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusuna ait tankların Başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki tren hattı üzerinden kentin batı yakasından doğu yakasına taşındığı görüldü.

01:00 Rusya, Avustralya'nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.