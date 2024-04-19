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Dünya

Michel'den Trump'a tepki: Putin'den korkmayın

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarını az bulan Trump'ın eleştirilerine 'Putin'den korkmayın. Biz korkmuyoruz.' diyerek tepki gösterdi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Michel'den Trump'a tepki: Putin'den korkmayın
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Michel, X hesabından, Trump'ın Ukrayna'ya asıl yardım etmesi gerekenin ABD değil Avrupa olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Trump'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Michel, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den korkmayın. Biz korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Michel, AB'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar yaptığı yardımların toplamının 150 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti.

Trump, "Avrupa, neden Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla para vermiyor?" ifadesini kullanmış, ABD ile Ukrayna arasında bir okyanus varken savaşın Avrupa kıtasında sürdüğüne dikkati çekmişti.

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