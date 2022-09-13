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Dünya

Miçotakis Macron'dan 'kopya' çekti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.

IHA13 Eylül 2022 Salı 16:43 - Güncelleme:
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu.

Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi.

Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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