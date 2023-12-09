İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Miçotakis, Rutte ile bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ile Hollanda'da görüştü.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Miçotakis, Rutte ile bir araya geldi
ABONE OL

Görüşme öncesi basın önünde mevkidaşı ile konuşan Rutte, Yunanistan ve Hollanda'nın birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti.

"Yakın müttefikleriz. NATO'da, Avrupa Birliği'nde (AB) işbirliği yapıyoruz." diyen Rutte, gelecek hafta Ukrayna, AB bütçesi gibi önemli konuların ele alınacağı bir zirve düzenlenecek olmasına dikkati çekti.

Rutte, Türkiye ve Yunanistan arasında 5'incisi gerçekleşen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısını da "başarılı" olarak nitelendirerek, bu konuyu Yunan mevkidaşından dinlemek istediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de yeni göreve gelmiş bir başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini 2019'da Hollanda'ya yaptığını anımsattı.

Bir sonraki AB Zirvesi'nde bütçe ve Ukrayna gibi önemli konuların ele alınacağını ifade eden Miçotakis, Yunanistan için önemli konulardan biri olan Batı Balkanlardaki ülkelerin AB üyelik sürecinin de zirvenin gündeminde olacağını kaydetti.

Miçotakis, AB bütçesinden göç meselesi ve doğal afetler için ayrılan payın da artırılması gerektiğinin altını çizerek, Hollandalı mevkidaşına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atina'da yaptığı görüşme ve iki ülke arasında imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesine" ilişkin bilgi verdi.

  • Hollanda geçici hükümeti
  • rutte
  • miçotakis
  • yunanistan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.