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Dünya

Miçotakis'ten 'Atma Ziya' pozu

Başkan Erdoğan, “Prag'daki yemekte Miçotakis ile tartışma yaşadı” iddiasına şu cevabı verdi: Bir kere protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşup masama geçtim. Onun hakkı yoktu. Nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Ona cevap mı vereyim, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Öte yandan Miçotakis'in, bazı katılımcılara “Ayağa kalktım ve...” diyerek o anları anlattığı görüntü ortaya çıktı. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz sahnesi geldi.

8 Ekim 2022 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Miçotakis'ten 'Atma Ziya' pozu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluğu Zirvesi'yle ilgili "Miçotakis ile tartışma oldu mu" sorusuna, "Bende böyle bir yüz görüyor musun? Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan biriydim, konuşmamı yaptım. O da oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" cevabını verdi.

Öte yandan Miçotakis'in, bazı katılımcılara "Ayağa kalktım ve..." diyerek o anları anlattığı görüntü ortaya çıktı. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz "Atma Ziya" sahnesi geldi.

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