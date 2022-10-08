Miçotakis'ten 'Atma Ziya' pozu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluğu Zirvesi'yle ilgili "Miçotakis ile tartışma oldu mu" sorusuna, "Bende böyle bir yüz görüyor musun? Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan biriydim, konuşmamı yaptım. O da oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" cevabını verdi.

Öte yandan Miçotakis'in, bazı katılımcılara "Ayağa kalktım ve..." diyerek o anları anlattığı görüntü ortaya çıktı. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz "Atma Ziya" sahnesi geldi.