İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5759
  • EURO
    29,1448
  • ALTIN
    1619.62
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Miçotakis'ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Dünya

Miçotakis'ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etmişti. Bu görüşmeye ilişkin konuşan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimyalarının uyuştuğunu söyleyerek “Ölçülü bir iyimserlik içindeyim.” dedi.

5 Ekim 2023 Perşembe 08:24 - Güncelleme:
Miçotakis'ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
ABONE OL

Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey görüşmelerle yakalanan olumlu hava devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etmişti. Görüşmede Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yol haritası belirlendi.

MİÇOTAKİS: GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKMALIYIZ

Miçotakis, Yunan Alfa televizyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 Eylül'deki görüşmeyi ilişkin izlenimlerini anlatırken, Erdoğan ile kimyalarının uyuştuğunu ifade etti.

Yunan Başbakan, "İkimizde, geçmişteki gerginlikleri ve aşırıcı söylemleri bir kenara bırakıp, birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi belirlemek için karşımıza bir fırsat çıktığının bilincindeyiz" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Miçotakis, "Ölçülü bir iyimserlik içindeyim. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar da ABD ile köprüleri yıkmamanın çıkarına olduğunu anladı. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar ABD ile ilişkilerinin oluşmasında da Yunanistan'ın önemli rolü bulunduğunu kabul ediyor. Yunanistan ile ABD arasında jeostratejik ilişkiler vardır" ifadelerini kullandı.

Selanik'te 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısını 'önemli bir olay' diye tanımlayan Miçotakis "Mevcut iyi ortamı, her iki halk da istiyor. İyi ortamı koruyarak, bu toplantıya hazırlanmak ise her iki ülkenin çıkarınadır" diye konuştu.

"SICAK ÇATIŞMADAN KAÇINMALIYIZ"

Miçotakis, ülkeler arası mevcut sorunlara da değinerek, "Aramızda, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarını belirlemek olan tek büyük anlaşmazlığı çözmezsek bile bir sıcak olayın eşiğine gelmemeliyiz" mesajı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.