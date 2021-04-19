İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0743
  • EURO
    9,7228
  • ALTIN
    464.235
  • BIST100
    1396.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Microsoft'tan o ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım! 19 bin kişiye istihdam
Dünya

Microsoft'tan o ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım! 19 bin kişiye istihdam

Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar ABD doları yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
ABONE OL

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin ile Microsoft Malezya Direktörü K Raman'ın katıldığı törende, Malezyalı firmalarla Microsoft arasında 4 mutabakat anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Başbakan Muhyiddin, anlaşmalarla Microsoft'un Malezya'da ilk veri merkezi bölgesini kurarak çeşitli ülkelerden dijital verileri Malezya üzerinden yöneteceğini belirtti.

19 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMA PLANI

1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak veri merkezlerinin Malezya ekonomisi için çığır açıcı nitelikte olduğunu belirten Muhyiddin, "5 yılda bu veri merkezleri sayesinde 19 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın dijitalleşme yatırımları alanında önemli yol katettiğine işaret ederek 2023'e kadar yaklaşık 1 milyon gence dijital alanda yetenek kazandırılacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.