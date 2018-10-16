Microsoft'un kurucularından Paul Allen hayatını kaybetti
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, ABD'nin Seattle kentinde 65 yaşında hayatını kaybetti.
- AA
Paul Allen'in sahibi olduğu yatırım firması Vulcan'dan yapılan açıklamada, "Microsoft'un kurucularından, önemli teknoloji uzmanı, hayırsever, toplum insanı, çevreci, müzisyen ve sanat destekçisi kurucumuz Paul G. Allen'in vefatını duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Allen'in pazartesi günü öğleden sonra Seattle kentinde lenf kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumduğu bilgisi de paylaşıldı.
Paul Allen, 1975 yılında Bill Gates ile Microsoft'u kurmuş, bir süre sonra geçirdiği hastalık nedeniyle şirketten ayrılmıştı.
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