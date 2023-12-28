Mikati: İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'ta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze ile Lübnan'ın güneyindeki durumun ele alındığı görüşmede Mikati, buralardaki saldırıların durmasını istedi.

"İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki provokatif eylemleri, durumun kötüleşmesine ve bölgede topyekun bir savaş çıkmasına neden olabilir." ifadesini kullanan Mikati, İsrail'in saldırılarının durması için maksimum baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Mikati, Gazze'de savaşın durması için öncelikle ateşkese varılması ardından da iki devletli çözüm ve Filistinlilere haklarının teslim edilmesi adına müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Cameron ise Gazze'deki çatışmaların Lübnan'a, oradan Kızıldeniz'e oradan da tüm bölgeye yayılmasının dünyadaki risk ve güvensizlik düzeyini artıracağını vurguladı.

Cameron, Lübnan'ın bu tür bir gerilimin yaşanmaması adına sarf ettiği çabalardan ötürü Mikati'ye teşekkür etti.

