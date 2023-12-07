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Dünya

Milan Radoicic hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de çıkan çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıklayan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Milan Radoicic hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
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Kosova Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic, AA muhabirine, Interpol tarafından Milan Radoicic hakkında kırmızı bülten çıkartıldığını doğruladı.

Rasic, "Arama emri çıkarıldı. Kosova İçişleri Bakanlığı, BM Kosova Misyonu (UNMIK) aracılığıyla Interpol'e talepte bulundu." dedi.

Kosova yerel medyası, Radoicic'in, "terör suçu" da dahil çeşitli suçlardan arandığını yazdı.

Kosova, Interpol'e tam üye olamaması nedeniyle bu kuruma taleplerini UNMIK aracılığıyla iletiyor.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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