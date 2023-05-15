İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6453
  • EURO
    21,3654
  • ALTIN
    1272.56
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Milli irade İngiliz The Economist'e geri adım attırdı! Kapak fotoğrafı değişti
Dünya

Milli irade İngiliz The Economist'e geri adım attırdı! Kapak fotoğrafı değişti

Hazırladığı dergi kapağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milli iradeye saldıran, Türkiye siyasetine yön vermeye kalkan İngiliz The Economist dergisi geri adım attı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesi sonucu, The Economist Twitter hesabında kullandığı 'Erdoğan gitmeli' ve 'Demokrasiyi koru' ifadelerinin yer aldığı kapak fotoğrafını değiştirdi.

Yeni Şafak15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:15 - Güncelleme:
Milli irade İngiliz The Economist'e geri adım attırdı! Kapak fotoğrafı değişti
ABONE OL

Her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlamıştı. The Economist ardından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı olarak kullanmıştı.

MİLLİ İRADE "KAPAK" DEĞİŞTİRTTİ

The Economist'in skandal tutumu kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist geri adım atarak Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.

The Economist, Erdoğan karşıtı görsel yerine Çin ekonomisinin yükselişini konu edinen bir ejderha görselini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.