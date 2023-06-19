Milyonlarca doz Kovid-19 aşısını imha edecekler

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi.

İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, "Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek." dedi.

Vandenbroucke, imha edilecek aşıların 2,6 milyon dozunun Moderna, 3,3 milyon dozunun ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıları olduğunu açıkladı.

Sonbaharda alınacak yeni aşıların saklanacağı soğuk hava dolaplarının boşaltılması gerektiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunun için artık kullanılması mümkün olmayan yaklaşık 3,6 milyon doz aşının imhasının devam ettiğini anlattı.

Belçika hükümeti, geçen yıl nisan ayında da Kovid-19 salgını sırasında temin edilen 98,5 milyon avroluk maske, test ve ilacı son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha etmişti. Temmuz 2022 de de 1,3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı.

Mayıs 2022'de ise Belçika'nın Ukrayna'ya gönderdiği 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın kullanım sürelerinin dolduğu, 3,4 milyon avroluk malzemenin çöpe gittiği belirtilmişti.