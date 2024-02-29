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Dünya

Mısır, 41 milyar dolara ulaşan enerji anlaşmalarına imza attı

Mısır hükümeti, yeşil hidrojen üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımları için yabancı firmalarla tutarı 41 milyar dolara ulaşan anlaşmalara imza attı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Mısır, 41 milyar dolara ulaşan enerji anlaşmalarına imza attı
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Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, çeşitli yabancı firmalarla, Mısır Egemenlik Fonu arasında yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanında 7 mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre ülkenin Süveyş Kanalı Ekonomi Bölgesi'ne ilk aşamada 12 milyar dolarlık pilot yatırım yapılacak, sonrasında ise 29 milyar dolarlık yatırım devreye alacak. Yatırımların 10 yıl içinde yapılması öngörülüyor.

Yeşil hidrojen, sudaki hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin kullanıldığı elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bu işlemde karbondioksit ve türevleri açığa çıkmıyor.

Mısır, Aralık 2023'te de yabancı bir firmayla 3,1 milyar dolar tutarında yeşil hidrojen üretimini içeren bir projenin faaliyete geçirilmesini onaylamıştı.

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