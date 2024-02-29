Mısır 5 milyar doları teslim aldı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama hükümet tarafından yayımlandı.

Medbuli, BAE ile yapılan ortaklık anlaşması kapsamında ilk 5 milyarın teslim alındığını, cuma günü 5 milyar doların daha teslim alınacağını kaydetti.

Medbuli, BAE ile varılan anlaşma gereğince 2 ay içinde 35 milyar doların Mısır'ın hesabına geçmiş olacağını, ayrıca projeden elde edilecek gelirin yüzde 35'inin de Mısır'a ait olduğunu dile getirdi.

Rasu'l Hikme Projesinin, bir ortak yatırım projesi olduğunu ifade eden Mısır Başbakanı Medbuli, anlaşmanın hiçbir maddesinde Mısır'ın egemenliğine zarar verecek bir nokta olmadığını ve tüm maddelerin Mısır kanunlarına uygun olduğunu aktardı.

Medbuli, 23 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın, BAE ile tarihindeki en büyük yatırım anlaşmasına imza attığını duyurmuştu.

Mısır Başbakanı, projenin, otel, eğlence projeleri, turistik tesisler, finans ve iş merkezinin kurulması ve şehrin güneyinde uluslararası bir havaalanının inşa edilmesini içerdiğini söylemişti.

