Mısır Donanması ikinci FREMM'i teslim aldı

AA 15 Nisan 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:41

Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, İtalyan gemi firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi fırkateynlerin ikincisinin İskenderiyye kentindeki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, fırkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.

İtalyan hükümetinin, Mısır'a 2 "Fremm" sınıfı fırkateyn satışına 12 Haziran 2020'de onay verdiği açıklanmıştı.

Mısır ordusu, fırkateynlerden ilkini, 31 Aralık 2020'de teslim almıştı.