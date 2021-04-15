İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0869
  • EURO
    9,6937
  • ALTIN
    454.663
  • BIST100
    1411.42
Dünya

Mısır Donanması ikinci FREMM'i teslim aldı

Mısır ordusu, İtalya'dan satın alınan savaş gemisinin ikincisinin de ülkeye ulaştığını duyurdu.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:41
ABONE OL

Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İtalyan gemi firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi fırkateynlerin ikincisinin İskenderiyye kentindeki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, fırkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.

İtalyan hükümetinin, Mısır'a 2 "Fremm" sınıfı fırkateyn satışına 12 Haziran 2020'de onay verdiği açıklanmıştı.

Mısır ordusu, fırkateynlerden ilkini, 31 Aralık 2020'de teslim almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.