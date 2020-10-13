Mısır, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

AA 13 Ekim 2020 Salı 20:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 20:18

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Mısır’ın başkenti Kahire’de "üçlü koordinasyon mekanizması" görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından 3 bakanın katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Suriye, Libya ve Filistin konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bu ülkelerin egemenlik ve istikrarını sağlayacak siyasi çözüm süreçlerinin desteklenmesi konusunda üçlü koordine konusunu ele aldıklarını dile getiren Şükri, siyasi çözüm arayışlarını desteklediklerini belirtti.

Şükri, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanlarını, Etiyopya’nın Nil suları üzerine yapmakta olduğu Hedasi Barajı konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiklerini de kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Irak’ta su güvenliği hakkında bilgi verirken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi Filistin davasının Orta Doğu’nun en önemli meselesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Üçlü koordinasyon mekanizması" Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin Mart 2019’da Kahire’deki görüşmesinde oluşturulmuştu.