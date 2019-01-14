Mısır, kaybolduğu öne sürülen diğer Alman vatandaşını da sınır dışı etti

Mısır resmi ajansı MENA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, birkaç gün önce Luksor Havaalanı'ndan Mısır'a giriş yapan Sabbağ'ın üzerinden Kuzey Sina haritası ve pusula çıktı.

Gözaltı alınan 19 yaşındaki Alman vatandaşıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Sabbağ'ın DEAŞ fikrine sahip olduğu ve Kuzey Sina'daki örgüte katılmak için Mısır'a geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Gözaltı süresinin uzatılması konusunu dün değerlendiren Devlet Güvenlik Savcılığı, Sabbağ'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Mısır'a geldiği iddia edilen Sabbağ'ın Almanya'nın Kahire Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde sınır dışı edildiği bildirildi.

Mısırlı yetkililer geçen cuma günü ülkeye geldikten sonra ortadan kaybolduğu öne sürülen Mısır asıllı diğer Alman vatandaşı Mahmud İzzet Abdulaziz'i (24 yaş) sınır dışı etmişti. Abdulaziz'e de Mısır'daki terör örgütlerine katılmak için ülkeye geldiği suçlamasında bulunulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Almanya-Mısır çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda Mısır'da kayboldukları belirtilerek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.