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Mısır Kıpti Kilisesi, Suudi Arabistan'da ilk ayinini yaptı

Mısır Kıpti Kilisesi, Mısırlı Hristiyanların katılımıyla ilk kez Suudi Arabistan’da bir ayin düzenledi.

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Mısır’da yayın yapan Vatan gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine bu ülkeye giden başkent Kahire’nin Şobra bölgesi piskoposu Anba Markos yönetimindeki ayin dün bir Kıpti’nin evinde düzenlendi.

Ayinin Suudi Arabistan’ın hangi şehrinde yapıldığının belirtilmediği haberde, ayin için gerekli dini simgelerin Mısır’dan getirildiği kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, Piskopos Markos’un, İslam ülkeleri arasında dini koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan Rabitatu'l Alem el-İslami teşkilatının Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdulkerim İsa ile de görüştüğü bildirildi.

Bahreyn’de düzenlenen konferanslar aracılığı ile bu ülkede yaşayan Mısırlı Hristiyanlarla sıklıkla bir araya gelen Piskopos Markos’un, Mısır 25 Ocak Devrimi’nin ardından Suudi Arabistan’ı 2011 yılında ziyaret ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen mart ayındaki Mısır ziyareti çerçevesinde Kahire’deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüşmüştü.

Söz konusu görüşme, "Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubunun Kıpti Kilisesini ziyareti" olarak kayıtlara geçmişti.

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