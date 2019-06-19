Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8602
  • 6,5699
  • 253.398
  • 93.710
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi

Mısır'da çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abdullah Mursi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Mısır makamlarının, babası için ülke tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanına yaraşır bir cenaze töreni yapılmasına ve taziye merasimi düzenlenmesine engel olduğunu ifade etti.

Mursi, "Hatta baba evinde taziyeleri kabul etmemize bile izin vermediler." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki sınırlamalara rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde babası için gıyabi cenaze namazları kılınmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Abdullah Mursi, "Ey babam, seninle Allah arasında ne vardı dünyada milyonlarca Müslüman cenaze namazını kıldı?" ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

 

- MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

30 yıl uyutuldular! Şimdi ise...

30 yıl uyutuldular! Şimdi ise...

Türk ekiplerince Cezayir açıklarında yakalandı

Türk ekiplerince Cezayir açıklarında yakalandı

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

Binlerce çalışanı ilgilendiren teklif sunuldu

Binlerce çalışanı ilgilendiren teklif sunuldu

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Yavuz Çipras'ı tedirgin etti, Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı

Yavuz Çipras'ı tedirgin etti, Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

Martılar inci kefali avında

Martılar inci kefali avında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA