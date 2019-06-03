Mısır ve BAE, Sudan'a yapılacak bazı uçuşları iptal etti Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı hava yolu şirketleri, Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan uçak seferlerini iptal etti.