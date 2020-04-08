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Dünya

Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 103'e, Fas'ta 93'e yükseldi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:09
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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece ölenlerin sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 110 kişide daha Kovid-19 tespit edilerek toplam vaka sayısının 1560'a çıktığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 305 hastanın da sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Ülkede 91 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1184'e çıktığını söyleyen Elyubi, şu ana kadar 97 hastanın da sağlığına kavuştuğunu belirtti.

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