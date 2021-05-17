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Dünya

Mısır yönetimi Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için hazırladığı insani yardım malzemelerini taşıyan konvoy Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:09
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Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, söz konusu yardımların Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı doğrultusunda Gazze'deki Filistinliler ile koordinasyon çerçevesinde gönderildiği ifade edildi.

Haberde, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan yardım konvoyunun Gazze'ye ne zaman ulaşacağı ve yardım malzemelerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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