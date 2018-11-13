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Mısır'da Cemmat-i İslamiye'nin siyasi kanadı “terör listesindeki isimlerin” üyeliklerini dondurdu

Mısır'daki Cemaat-i İslamiye Hareketi'nin siyasi kanadı olan İnşa ve Kalkınma Partisi, geçen ay mahkemece terör listesine alınan 28 üyesinin üyeliklerini dondurduğunu açıkladı.

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İnşa ve Kalkınma Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 28 üyenin terör listesine alınması üzerine Parti Yüksek Komitesi'nin cumartesi günü olağanüstü toplandığını belirtildi.

Toplantıda söz konusu 28 kişinin parti üyeliklerinin dondurulması kararı alındığı aktarılan açıklamada, Cemaat-i İslamiye'nin de terör listesine alınmasına ilişkin ise herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 28 Ekim'de aldığı kararla "Cemaat-i İslamiye ile aralarında İnşa ve Kalkınma Partisi'nin 28 üyesinin de bulunduğu 164 kişinin terör listesine alınmasına" hükmetmişti. Karar, pazar günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Mısır yasalarına göre mahkemenin kararına 60 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Cemaat-i İslamiye'nin bazı yöneticileri ile üyelerine, Ocak 2011'deki devrimin ardından, hareketin 1990'lı yıllarda aldığı "şiddet eylemlerini durdurma" kararından geri adım attıkları suçlaması yöneltiliyor. Mahkemenin, bu suçlamalara istinaden söz konusu kararı aldığı belirtiliyor.

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