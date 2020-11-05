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Dünya

Mısır'da Fransız mallarına boykot çağrısı yapan alim tutuklandı

Mısır'da darbeci Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:10 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 22:11
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Abdulfettah es Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 66 yaşındaki alim, 4 Kasım günü evinde tutuklandı.

Mepanews'in haberine göre Mısır'ın tanınan din adamları arasında gösterilen Mustafa el Adevi'nin, geçtiğimiz günlerde Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulunduğu için tutuklandığı belirtildi.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.

Fransız devletinin söz konusu karikatürlerin arkasında durması sonrası birçok Müslüman ülkede Fransız mallarının boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı. Fransa, bu çağrılardan duyduğu rahatsızlığı birçok defa dile getirmişti.

Mustafa el Adevi'nin de, Abdulfettah el Sisi rejimi tarafından Fransa'nın söz konusu rahatsızlığı sebebiyle tutuklandığı ifade ediliyor.

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