Mısır'da çok sayıda mumyalanmış kedi ve gübre böcekleri bulundu
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara piramidi yakınlarında keşfedilen yedi lahit mezarda çok sayıda kedi mumyası ve hayvan heykeli bulundu.
Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid El-Enani, aralarında 6 bin yıldan daha eskilerinin de bulunduğu mezarlardan üçünün kediler için kullanıldığını açıkladı.
Toplamda ondan fazla kedi mumyası keşfedilirken, 100 adet altın kaplamalı tahta kedi heykeli ve kedi tanrısı Bastet adına yapılmış bronz bir heykel de bulundu.
Eski Mısır medeniyetinde önemli bir yere sahip olduğu bilinen kediler, dini adak olarak mumyalanıyordu.
İlk kutsal gübre böceği mumyası
Mısırlı arkeologlar tarafından keşfedilen mezarlarda, antik dönemde kutsal kabul edilen gübre böceklerinin mumyalanmış olarak bulunması heyecan uyandırdı.
Antik Mısır döneminde süs eşyası olarak da kullanılan böceklerin daha önce mumyalarına rastlanılmamıştı.
Firavunun sarayında kahyalık yapan Khufu-Imhat'a ait olduğu düşünülen mezarlarda ayrıca aslan, kobra, inek ve şahin gibi hayvanların tahtadan yapılmış heykelleri de bulundu.
(Euronews)
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