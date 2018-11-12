Mısır'da çok sayıda mumyalanmış kedi ve gübre böcekleri bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid El-Enani, aralarında 6 bin yıldan daha eskilerinin de bulunduğu mezarlardan üçünün kediler için kullanıldığını açıkladı.

Toplamda ondan fazla kedi mumyası keşfedilirken, 100 adet altın kaplamalı tahta kedi heykeli ve kedi tanrısı Bastet adına yapılmış bronz bir heykel de bulundu.

Eski Mısır medeniyetinde önemli bir yere sahip olduğu bilinen kediler, dini adak olarak mumyalanıyordu.

İlk kutsal gübre böceği mumyası

Mısırlı arkeologlar tarafından keşfedilen mezarlarda, antik dönemde kutsal kabul edilen gübre böceklerinin mumyalanmış olarak bulunması heyecan uyandırdı.

Antik Mısır döneminde süs eşyası olarak da kullanılan böceklerin daha önce mumyalarına rastlanılmamıştı.

Firavunun sarayında kahyalık yapan Khufu-Imhat'a ait olduğu düşünülen mezarlarda ayrıca aslan, kobra, inek ve şahin gibi hayvanların tahtadan yapılmış heykelleri de bulundu.

(Euronews)