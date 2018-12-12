Mısır'daki güvenlik operasyonlarında 27 militan öldürüldü

Mısır Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde ve Sina Yarımadası'nda ulusal güvenlik güçlerinin son birkaç gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 23 militan öldürülürken, bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, baskınların Sina'daki ikinci ve üçüncü saha ordularının kapsamında ele alındığını bildirdi.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tamer El-Refai yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele baskınları sırasında, ulusal güvenlik güçleri Sina Yarımadası'nın orta ve kuzey bölgesinde ve çöl bölgesindeki birkaç yerde son derece tehlikeli 24 militan öldürdü" dedi. Diğer 3 militan çöl bölgesi ve dağlık bölgelerdeki operasyonlardaki çatışmalar sırasında öldürüldü.

Ordunun açıklamasında, operasyonlarda toplamda 403 suçlu ve aranan militanın gözaltına alındığı ve güvenlik güçlerinin Sina'daki askerleri hedef alan 344 patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, güvenlik güçleri Sina'nın kuzeyinde suçluların saklandığı ve içlerinde patlayıcılar, motosikletler ve otomobil yedek parçalarının bulunduğu 342 yeri kullanılamaz hale getirdi ve bölgede silah kaçakçılığı için kullanılan 4 tüneli de yıktı.

Mısır'da ordusu, donanma birlikleri, hava kuvvetleri ve polis ekiplerinin katılımıyla ülkedeki terörist grupların kalesi olan Sina bölgesinde ve ülkenin kuzeyinde Şubat ayından bu yana "2018 Sina Operasyonu" adlı terörle mücadele operasyonu yürütüyor.