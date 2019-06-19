28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,5787
  • 253.283
  • 93.771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır'dan BM'ye 'Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma' suçlaması

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan 'Muhammed Mursi'nin ani ölümü araştırılsın' açıklamasını 'Mursi'nin ölümünün siyasallaştırıldığını' ileri sürerek kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir." denildi.

Mursi için "eski Cumhurbaşkanı" sıfatına yer verilmeyen açıklamada, "objektiflikten uzak ve şeffaflığa aykırı olduğu, çeşitli ihlaller ve sapmalar barındırdığı" ileri sürülen OHCHR Sözcüsü'nün ifadelerinin ülkede en üst düzeyde görüşüleceği kaydedildi.

BM'DEN MURSİ'NİN VEFATINA İLİŞKİN ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

OHCHR Sözcüsü Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanma, avukatı ve ailesiyle görüşme gibi konularda daha önce de çeşitli endişelerin dile getirildiğini hatırlatan Colville, "O (Mursi) ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla soruşturma, gözaltı koşullarının ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de kapsamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta toprağa verildi.

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk ekiplerince Cezayir açıklarında yakalandı

Türk ekiplerince Cezayir açıklarında yakalandı

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: İstediğimiz tek bir şey var

Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: İstediğimiz tek bir şey var

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Koç Üniversitesi'ndeki milyonluk şantajın detayları ortaya çıktı

Koç Üniversitesi'ndeki milyonluk şantajın detayları ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat!

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Yazın ortasında 5 metre karla mücadele

Yazın ortasında 5 metre karla mücadele

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA