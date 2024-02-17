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Dünya

Mısır'dan ''Gazze için tampon bölge'' planı: Yetkililer yalanladı

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineledi ve sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 02:46 - Güncelleme:
Mısır'dan ''Gazze için tampon bölge'' planı: Yetkililer yalanladı
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Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamayla, sosyal medyada yer alan iddiaları yanıtladı.

Raşvan, "Mısır, Gazze ile olan sınıra paralel bir bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğu yönünde sosyal medyada dolanan haberleri kesin bir dille yalanlamaktadır." ifadesini kullandı.

Mısır'ın, Gazze sınırına duvar ördüğü yönündeki iddiaları da yanıtlayan Raşvan, "Mısır'ın, mevcut kriz yaşanmadan çok önce de sınırda kurduğu bir tampon bölge ve duvarlar vardı. Bunlar, dünya üzerindeki her devletin, egemenliğini ve sınır güvenliğini korumak için aldığı tedbirlerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'de savaşın başladığı andan beri dillendirdiği "tehcir karşıtı" tavrını yineleyen Raşvan, Filistinlilerin Gazze'nin dışına özellikle de Mısır topraklarına gönüllü ya da zorla tehcir edilmesi yönündeki çabaların Filistin meselesinin tasfiyesi ve Mısır ulusal güvenliği ve egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Tehcirin bir "suç" ve Mısır için de "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Raşvan, ülkesinin, bu suça ortak olmasının mümkün olmadığını, bilakis bunu engellemek için gereken neyse yapacağını vurguladı.

Reuters haber ajansı dün ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti.

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