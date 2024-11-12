Mısır'dan Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek

Mısır ve Lübnan'dan yapılan açıklamalarda, iki liderin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün sona eren İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde görüştüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Mikati görüşmede "İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durması, ateşkes yapılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için İsrail'e baskı yapılması" konusuna öncelik verilmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: Siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor Mikati, Mısır'ın Lübnan'a sunduğu destekten övgüyle bahsederek, "Kahire'nin bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarına destek verdiğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi ve Mikati arasında yapılan görüşmede, "Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması konusunda bölgesel ve uluslararası çabaların gözden geçirildiği" kaydedildi.

Sisi'nin görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını kınadığı, "Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği" aktarıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Türkiye detayı Bölgedeki gerilimin durdurulması gerektiğini belirten Sisi, uluslararası topluma "halkların bugünü ve geleceği üzerinde feci sonuçlara yol açacak bölgesel bir savaşa gidilmesinin önlenmesi" yönünde uyarıda bulundu.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 BİN 243 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.