Mısır'dan Sudan'daki taraflara ''acil ateşkes'' çağrısı

El-Kahire televizyon kanalına göre, Şukri, Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Şukri, "Sudan halkı, her gün top sesleri altında yaşıyor ve insanların çektiği acıların boyutu her geçen gün artıyor." dedi.

Sudan'daki siyasi sürecin gidişatında "tam bir belirsizliğin hakim olduğunu" belirten Şukri, iki tarafı da derhal ateşkes kararı almaya davet etti.

Komşu ülkelerce Sudan'a yardımcı olmak için acil önlemler alınması gerektiğini dile getiren Mısır Dışişleri Bakanı, Sudan'ın her yerinde barışın yeniden hakim olmasını umduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, şunları kaydetti:

"Mısır, Sudan'ın birliği için pratik adımlar atma konusunda hiçbir çabadan kaçınmadı. Mısır, Sudan'da kapsamlı bir vizyonun belirginleşmesi için iletişimin kolaylaştırılması hususunda istekli. Sudan'daki krizi çözmek ve acıları ortadan kaldırmak için belirli bir fikri tartışıyoruz. Ayrıca Sudan'daki krizin nedenlerini ele alacak bir yürütme vizyonunu tartışıyoruz."

Geçen ay da Kahire'de düzenlenen Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ne, Mısır'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Eritre, Etiyopya, Libya ve Güney Sudan olmak üzere altı ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

