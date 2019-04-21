Mısır'ın yeni Firavun'u Sisi

2012 Haziran ayından parlamentosuz kalan Mısır’da demokrasi hayalleri 2013’deki darbeyle yıkıldı. Mısır’ın 5 bin yıllık tarihinde demokratik ve şeffaf seçimler ile usulüne uygun işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 günü Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alındı ve tutuklandı. Altı yıldır gün yüzü görmeyen Mısırlılar dün sandık başına gitti.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Referandumla, Anayasa’da 13 madde değiştirilerek ve 9 yeni madde eklenerek, darbeyle işbaşına gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı. Mısır parlamentosu, dört gün önceki genel kurul oturumunda Sisi’nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalmasını sağlayan teklifi kabul etmişti.

Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen sandık başına gitti. Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek. Mısır’daki farklı siyasi gruplar tarafından daha önce referanduma ilişkin yapılan açıklamada, referanduma katılıp ‘hayır’ oyu kullanılacağı belirtilmişti. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurmuştu.

DARBEYİ MEŞRULAŞTIRIR

Mısır Silahlı Kuvvetleri ile ilgili 200. Maddeye “Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkenin Anayasasını, demokrasisini, sivilliğini, halkın kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini korur” cümlesinin eklenmesi muhalifler tarafından “askeri müdahaleleri meşru hale getireceği” şeklinde yorumlandı.

VEKALET VAR AMA YETKİ YOK