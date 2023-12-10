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Dünya

Mısırlı seçmenler yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti

Mısırlı seçmenler, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkede, yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'e kadar sürecek.

AA10 Aralık 2023 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Mısırlı seçmenler yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti
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Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.

Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

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