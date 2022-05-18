Mişri'den Başağa'ya istifa çağrısı

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Libya el-Ahrar kanalına, Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından Ulusal Birik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mişri, Başağa hükümetinin tartışmalı bir konumda olduğunu ve Trablus'a girme girişiminin zorla dayatılan bir oldubittiye getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Fethi Başağa ve hükümetinin Trablus'a girme girişimini reddediyorum." dedi.

Hem Başağa hem Dibeybe hükümetlerinin 5 yıl sonra bile seçime gitmek istemediklerini öne süren Mişri, "Başağa'ya istifasını sunmasını, Dibeybe'ye de değişimi kabul etmesini tavsiye ediyoruz. Anayasal temelde ve amacı yalnızca seçim yapmak olan küçük bir hükümet üzerinde uzlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mişri, ayrıca, Dibeybe hükümetinin etkisinin Trablus ve bazı şehirlerle sınırlı olmasından ötürü seçim yapamadığını söyledi.

Başağa, beraberinde bazı kabine üyeleriyle dün sabaha karşı başkent Trablus'a gelmişti. Bunun üzerine Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmış, kısa süre sonra Başağa Trablus'tan ayrılmıştı.

- BAŞAĞA VE DİBEYBE HÜKÜMETLERİ



Libya'da yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.



Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.