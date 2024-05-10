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Dünya

Mişustin'in başbakanlığı onaylandı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adayı Mihail Mişustin'in başbakanlığını onayladı.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Mişustin'in başbakanlığı onaylandı
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Devlet Dumasında, Mişustin'in adaylığını oylamak için genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda Mişustin'in konuşmasının ardından parti temsilcileri de söz aldı.

Konuşmalar sırasında Komünist Parti Başkanı Gennadiy Zyuganov, çekimser oy kullanacaklarını belirtti.

Mişustin, genel kuruldaki 432 milletvekilinin 375'inden "evet" oyu aldı. 57 milletvekilinin çekimser kaldığı oylama sonucunda Mişustin'in başbakanlığı onaylandı.

Mihail Mişustin, en kısa sürede başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşan kabine üyelerini belirleyerek parlamentoya onaylanması için sunacağını dile getirdi.

Mişustin'in bir hafta içinde federal yürütme organlarının yapısına ilişkin önerilerini Rusya Devlet Başkanı Putin'e, iki hafta içerisinde de başbakan yardımcıları ve icracı bakan adaylarının isimlerini Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasına sunması gerekiyor.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

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