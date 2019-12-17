Modern insanın ‘doğal hayat’ süresi 38 yıl 

Modern insan’ diye nitelendirilen insan türünün doğal koşullardaki yaşam süresinin 38 yıl olduğunu ortaya koyan çalışmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayınlandı. Habere göre araştırmacılar, farklı türlerin ömrünü tahmin etmek için DNA analizi üzerine geliştirdikleri yeni bir yöntem sayesinde bu sonuçlara ulaştı. 200’den fazla türün genlerindeki verilerin araştırıldığı çalışmadan alınan sonuçlar, uzmanları oldukça şaşırttı, zira insanın ‘doğal’ ömrünün süresi, ortalama istatistiksel yaşa göre neredeyse 2 kat düşük çıktı.