Modern köleliğin merkezi Britanya
Yeni bir araştırmaya göre geçen sene Birleşik Krallık’ta binden fazla modern kölelik kurbanı tespit edildi.
Belediye meclislerinin işaret ettiği kurban sayısı 5 yılda yüzde 800 artarken, Yerel Yönetimler Derneği meseleyle başa çıkabilmek için daha fazla fon talep ettiklerini belirtti. Kurbanların tespit edilmesi için Ulusal Sevk Mekanizması (NRM) adlı bir program kullanılıyor. Yerel yetkililer 2014’te 127 NRM başvurusu yaptı. Geçen yıl itibarıyla bildirilen vaka sayısıysa bin 152’ye kadar çıktı. Bunların yüzde 92’si ise çocuklarla ilgili oldu. Dernek, gençlerin kırsal bölgede uyuşturucu dağıtımına girişen büyük uyuşturucu çeteleri tarafından giderek daha fazla istismar edildiğini ve bu durumun sayı artışında payının olduğunu belirtiyor.
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