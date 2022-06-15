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Dünya

Moderna aşısı 6-17 yaş grubu için tavsiye edildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları tarafından düzenlenen panelde, ilaç şirketi Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
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FDA'nın çağrısı üzerine toplanan 22 kişilik aşı uzmanının tamamı, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın 6-17 yaş grubu çocuk ve ergenler için geliştirdiği Kovid-19 aşısına izin verilmesini tavsiye eden karar üzerinde ortak görüş bildirdi.

Şu an yalnızca yetişkinler için onaylanmış Kovid-19 aşısına sahip Moderna, gün boyu süren panelde alınan tavsiye kararına FDA'nın uyması durumunda, aşısı ABD'de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklar için onaylanmış ikinci firma olacak.

ABD medyasında, FDA'nın panelden çıkan tavsiye kararı doğrultusunda hareket etmesine muhtemel gözüyle bakılırken, aynı yaş grubunun geçen yıldan bu yana Pfizer-BioNTech'in aşısına erişimi olmasından dolayı, yeni onayın aşı oranlarının yükselmesine ciddi bir katkı yapmayacağı tahmininde bulunuldu.

Moderna geçen haziranda 12-17 yaş grubu Kovid-19 aşısı için onaya başvurmuş ancak aşının nadir görülen bir kalp rahatsızlığına sebep olabileceği endişesiyle FDA'dan olumsuz cevap almıştı.

  • Moderna
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi
  • Kovid-19

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