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Dünya

Modi: Masum insanların, özellikle de kadınların ve çocukların ölümü kabul edilemez

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Orta Doğu'daki duruma ilişkin 'Masum insanların ölümünün kabul edilemez.' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Modi: Masum insanların, özellikle de kadınların ve çocukların ölümü kabul edilemez
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ANI News'in haberine göre, Başbakan Modi, çevrim içi yapılan G20 Liderler Zirvesi'ndeki kapanış konuşmasında "Batı Asya'daki ciddi duruma ilişkin görüşlerinizi dinledikten sonra, G20'nin birçok konuda mutabık kaldığını söyleyebilirim." dedi.

Modi, G20 ülkelerinin mutabık kaldığı konulara değinerek "İkinci olarak, masum insanların, özellikle de kadınların ve çocukların ölümü kabul edilemez." diye konuştu.

İnsani yardımların "güvenli, etkili bir şekilde ve derhal" ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının altını çizen Modi, İsrail ve Filistin'de "iki devletli kalıcı çözüm bulunması" gerektiğini belirtti.

Modi, jeopolitik gerginliklerin "yalnızca diyalog ve diplomasi" yoluyla çözülebileceğini işaret ederek G20 ülkelerinin "mümkün olan her desteği sağlayacağını" aktardı.

Başbakan Modi, çevrim içi yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

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