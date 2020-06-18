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Dünya

Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:30
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